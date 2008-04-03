Мужчина спас свою жену от крокодила, оседлав его

Мужчина спас свою жену от нападения крокодила, прыгнув ему на спину, сообщила австралийская полиция.

2,5-метровая рептилия напала на женщину во время купания недалеко от австралийского города Дарвин, отмечает АР. В результате она была доставлена в больницу с травмами ног и рук. Ее муж, прыгнувший крокодилу на спину и тем самым отвлекший его от жены, не пострадал.

Газета.ру