Мужчина спас свою жену от крокодила, оседлав его
10:06, 03 апреля 2008Курьёзы
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2,5-метровая рептилия напала во время купания
Мужчина спас свою жену от нападения крокодила, прыгнув ему на спину, сообщила австралийская полиция.
2,5-метровая рептилия напала на женщину во время купания недалеко от австралийского города Дарвин, отмечает АР. В результате она была доставлена в больницу с травмами ног и рук. Ее муж, прыгнувший крокодилу на спину и тем самым отвлекший его от жены, не пострадал.
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