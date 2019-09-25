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Дочь Трампа "засветила" грудь на Генассамблее ООН (фото, видео)

16:42, 25 сентября 2019
Курьёзы
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Пользователи Instagram указали на просвечивающиеся соски дочери Трампа / instagram.com/ivankatrump

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку уличили в том, что она появилась на конференции по религиозной свободе в рамках Генассамблеи ООН без нижнего белья.

Читайте такжеТрамп хотел «избавиться» от своих детей в Белом доме - NYTСвои фото и видео с мероприятия она выложила в Instagram.

На них можно увидеть, как через облегающую голубую блузку просвечивается грудь, что является нарушение дресс-кода и расценивается, как неподобающее поведение.

Многие подписчики указали ей на это. «Вы видите то, что вижу я?» –  отметил один из подписчиков. Большинство же пользователей в комментариях к фото выразили ей свое восхищение.

Иванка Трамп появилась на конференции в голубой рубашке, белой юбке и черных туфлях.

Как ранее сообщал УНИАН, Трамп уволил свою помощницу из-за сплетен о его семье.

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Теги: #Трамп#Иванка Трамп