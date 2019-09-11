Выгодная ошибка: в США банк случайно перечислил более 100 тысяч долларов супругам (видео)

Деньги американцы решили потратить на свое усмотрение, и теперь им грозит по 10 лет тюрьмы.

В Пенсильвании банк случайно перечислил более 100 тысяч долларов на счет американских супругов Роберта и Тиффани Уильямс.

Читайте такжеДевушка сняла секс с бывшим и, сама того не зная, "взорвала" PornhubКак говорится в сюжете ТСН, вместо того, чтобы сообщить об ошибке, они решили потратить деньги на свое усмотрение. В частности, приобрели дорогое авто и инвентарь для дома, остальное – одолжили друзьям.

Сообщается, что пропажу банк заметил только через месяц.

Сейчас Уильямсам выдвинули уголовные обвинения, при этом обоим грозит по 10 лет тюремного срока.

Как ранее сообщал УНИАН, канадец сорвал многомиллионную лотерею и скрыл это от семьи.