В Харькове женщина исполнила эротический танец в фонтане (видео)

За кадром гадают, что же происходит с женщиной. Говорят, что она, вероятно, пьяна.

Женщина исполнила эротический танец в фонтане на ул. Сумской, 72 в Харькове.

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Соответствующее видео опубликовали в Instagram одной из групп города Харькова. "Что вообще происходит, я не могу понять? Может, это какой-то перформанс?", - слышно за кадром.

Мнения пользователей соцсети разделились: одни считают, что женщина устроила "шоу" из-за жары, другие пишут, что это, вероятно, из-за отключения воды у нее дома. А некоторые предположили, что женщина находится в алкогольном или наркотическом опьянении.

Ранее голый мужчина устроил танцы в центре Днепра после концерта популярной украинской группы "Время и Стекло".