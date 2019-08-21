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В Харькове женщина исполнила эротический танец в фонтане (видео)

09:21, 21 августа 2019
Курьёзы
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Допис, поширений Хуевый Харьков (@h_kharkov)

Женщина исполнила эротический танец в фонтане на ул. Сумской, 72 в Харькове. 

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Соответствующее видео опубликовали в Instagram одной из групп города Харькова. "Что вообще происходит, я не могу понять? Может, это какой-то перформанс?", - слышно за кадром.

Мнения пользователей соцсети разделились: одни считают, что женщина устроила "шоу" из-за жары, другие пишут, что это, вероятно, из-за отключения воды у нее дома. А некоторые предположили, что женщина находится в алкогольном или наркотическом опьянении.

Ранее голый мужчина устроил танцы в центре Днепра после концерта популярной украинской группы "Время и Стекло".

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Теги: #Харьков#фонтанпогода в Харькове