Голый мужчина устроил танцы в центре Днепра после концерта популярной украинской группы (видео)

Жители Днепра были рады второму концерту и решили увековечить его в видео.

В Днепре прошел концерт группы «Время и Стекло». Жители Днепра смогли вживую послушать любимых исполнителей и потанцевать под любимые треки.

Кто-то захотел не только потанцевать, но и удивить фанатов группы. Как сообщает Информатор, в сети опубликовали видео, на котором мужчина эпатирует горожан.

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Возможно, поддавшись влиянию «градуса», а может, и просто наслушавшись любимых треков, мужчина пустился в пляс. Скорее всего, войдя в образ «Е-боя», мужчина решил снять шорты. А может, таким способом он хотел найти себе вторую половинку. Один из жителей города даже вышел с ним на «баттл», но решил исполнить свой танец без эротических элементов.

Жители Днепра были рады второму концерту и решили увековечить его в видео (18+):