В США медведь упал с обрыва на полицейскую машину
19:01, 09 августа 2019Курьёзы
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Полицейский автомобиль слетел с трассы, перевернулся и загорелся.
От удара в машине выбило лобовое стекло / Фото: Courtesy Facebook: Hoopa Fire and Office of Emergency Services
В Калифорнии взрослый медведь сорвался с обрыва и упал на капот полицейского автомобиля.
Об этом сообщает KRCR News.
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По их данным, инцидент произошел в тот момент, когда полицейский направлялся на срочный вызов.
От удара в машине выбило лобовое стекло. После этого он слетел с трассы, перевернулся и загорелся.
Сотрудник полиции, сидевший в машине, успел выбраться наружу. Животное после инцидента убежало в горы, о его состоянии ничего не известно.
Фото: Courtesy Facebook: Hoopa Fire and Office of Emergency Services
Фото: Courtesy Facebook: Hoopa Fire and Office of Emergency Services
Как сообщал УНИАН, в США медведь пытался украсть урну. Впрочем, далеко затянуть ценный груз вору так и не удалось. Уже за забором медведь оставил урну.
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