В США медведь упал с обрыва на полицейскую машину

Полицейский автомобиль слетел с трассы, перевернулся и загорелся.

В Калифорнии взрослый медведь сорвался с обрыва и упал на капот полицейского автомобиля.

Об этом сообщает KRCR News.

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По их данным, инцидент произошел в тот момент, когда полицейский направлялся на срочный вызов.

От удара в машине выбило лобовое стекло. После этого он слетел с трассы, перевернулся и загорелся.

Сотрудник полиции, сидевший в машине, успел выбраться наружу. Животное после инцидента убежало в горы, о его состоянии ничего не известно.

Как сообщал УНИАН, в США медведь пытался украсть урну. Впрочем, далеко затянуть ценный груз вору так и не удалось. Уже за забором медведь оставил урну.