Битва мемами: Кличко и Богдан в сети обменялись "ударами" (фото)

Кличко ответил на троллинг Богдана, прислав собственный мем с Джулиани.

Городской голова Киева Виталий Кличко прокомментировал, как относится к шуткам главы Офиса президента Андрея Богдана о себе.

В ответ на вопрос корреспондентки theБабеля Кличко прислал мем о себе и экс-мэре Нью-Йорка и адвокате Трампа Рудольфе Джулиани.

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В основе мема - фото Кличко с Джулиани в США, где они недавно встречались. Джулиани якобы говорит: «Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...» Похожую фразу сказал президент Владимир Зеленский, когда выгнал с рабочей встречи в Борисполе секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Тогда Зеленский сказал: «Сейчас и. о. главы Службы безопасности Ивану Баканову позвоню насчет этого черта».

Никаких других комментариев Кличко не предоставил.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан разместил в своем Facebook мем о Виталии Кличко.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на посту председателя КГГА Виталия Кличко.

По словам Богдана, он не был готов к такой встрече и не смог зафиксировать разговор. Богдан также предложил Виталию Кличко самому подать в отставку с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на главу Офиса президента Андрея Богдана.