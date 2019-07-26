"Су-су-су": с Кличко в эфире снова произошел словесный конфуз (видео)

Отрывок эфира в четверг, 25 июля, на своей странице в Facebook опубликовал журналист Алексей Минаков

Виталий Кличко в очередной раз позабавил публику - мэр Киева не смог выговорить словосочетание «институт судебных экспертиз» во время интервью в программе «Ваша свобода».

Выпуск программы с участием мэра Киева был посвящен конфликту, который разгорелся после новостей о возможном увольнении Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви», - прокомментировал ролик Минаков.

В комментариях пользователи соцсети посоветовали Кличко иметь при себе шпаргалку и поставили «тройку» качеству скандального киевского моста, о котором он и пытался рассказать в эфире программы.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский попросил Кабмин освободить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, оставив за ним лишь должность мэра столицы.