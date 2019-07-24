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В Офисе президента рассчитывают, что Кабмин быстро рассмотрит увольнение Кличко

21:50, 24 июля 2019
Политика
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Кличко был назначен мэром в июне 2014 года / Фото kiev.klichko.org

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассчитывает, что Кабинет министров вскоре рассмотрит вопрос увольнения председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Богдан отправил в правительство письмо, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя КГГА Кличко.

«В соответствии с законом «О местных государственных администрациях», руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента», - отметил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен председателем Киевской горгосадминистрации предыдущим президентом в июне 2014 года.

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«Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации», - подчеркнул Рябошапка.

При этом он отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя КГГА.

Также он отметил, что премьер-министр должен подать соответствующее представление президенту. Рябошапка надеется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

В то же время он призвал не политизировать вопрос увольнения председателя КГГА.

Справка УНИАН. Конституционный суд Украины в 2003 году определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой".

25 июня 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении мэра Киева Кличко председателем КГГА. Кличко заявил, что подписание этого указа возвращает настоящее самоуправление в столицу.

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Теги: #Кличко#мэр Киева#Офис Президентапогода в Киеве