В Офисе президента рассчитывают, что Кабмин быстро рассмотрит увольнение Кличко

При этом у Зеленского призывают не политизировать вопрос увольнения председателя КГГА.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассчитывает, что Кабинет министров вскоре рассмотрит вопрос увольнения председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Богдан отправил в правительство письмо, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя КГГА Кличко.

«В соответствии с законом «О местных государственных администрациях», руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента», - отметил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен председателем Киевской горгосадминистрации предыдущим президентом в июне 2014 года.

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«Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации», - подчеркнул Рябошапка.

При этом он отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя КГГА.

Также он отметил, что премьер-министр должен подать соответствующее представление президенту. Рябошапка надеется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

В то же время он призвал не политизировать вопрос увольнения председателя КГГА.

Справка УНИАН. Конституционный суд Украины в 2003 году определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой".

25 июня 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении мэра Киева Кличко председателем КГГА. Кличко заявил, что подписание этого указа возвращает настоящее самоуправление в столицу.