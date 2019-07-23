Путин попал в курьезную ситуацию из-за высокого студента (видео)
В сети приобретает популярность видео, на котором студент стал перед президентом России Владимиром Путиным и полностью заслонил его на фото.
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На опубликованном ролике видно, как студенты выстроились рядом с главой РФ, чтобы сделать фотографию. Один из них стал прямо перед Путиным и закрыл его, поскольку выше главы России.
Во время фотосессии неизвестный мужчина отвел высокого парня, который хотел быть ближе к президенту России и заслонял его.
Это видео уже породило множество шуточных версий того, что произошло с бедолагой-студентом после конфуза с Путиным.
Есть инфа о судьбе этого пацана? Визитку Яроша нашли в кармане? Паспорт Украины?— Работяга (@expert_divanniy) July 22, 2019
Больше парнишку никто не видел😄— borisbritva (@borisbr45273731) July 22, 2019
July 22, 2019
Настоящий ГЕРОЙ— Вал Мишель (@VALMICHEL7) July 22, 2019
Мужик за 5 секунд показала Путина тем, кто он есть на самом деле - мелким х@йлом, которому устраивают потемкинские деревни, окружая карликовыми холопами.pic.twitter.com/vFRlvW8ysH
Ранее во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи президент России Владимир Путин упал на лед.