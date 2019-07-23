Путин попал в курьезную ситуацию из-за высокого студента (видео)

Во время фотосессии неизвестный мужчина отвел в сторону высокого парня.

В сети приобретает популярность видео, на котором студент стал перед президентом России Владимиром Путиным и полностью заслонил его на фото.

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На опубликованном ролике видно, как студенты выстроились рядом с главой РФ, чтобы сделать фотографию. Один из них стал прямо перед Путиным и закрыл его, поскольку выше главы России.

Во время фотосессии неизвестный мужчина отвел высокого парня, который хотел быть ближе к президенту России и заслонял его.

Это видео уже породило множество шуточных версий того, что произошло с бедолагой-студентом после конфуза с Путиным.

Ранее во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи президент России Владимир Путин упал на лед.