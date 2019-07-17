Незваные гости: в Новой Зеландии двое пингвинов забрели в суши-бар и спрятались на кухне (видео)

Заблудившихся пингвинов зоозащитники отвезли к морю.

В Новой Зеландии двое пингвинов-малышей пробрались в суши-бар и спрятались на тамошней кухне.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ловить незваных гостей владельцы заведения позвали зоозащитников. Выманить пингвинов из-под шкафа попытались куском лосося. Однако животные оказались хитрыми. На приманку особо не реагировали.

Зоологи говорят: скорее всего, пингвины случайно забрели в город и искали безопасное место, где можно было бы укрыться от хищников и людей.

Малышей отвезли к морю и надеются, что больше в такую передрягу они не попадут.

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