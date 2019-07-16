В Одессе кот ходит на угощение сразу в 7 магазинов (видео)
12:21, 16 июля 2019Курьёзы
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В каждом ему дали имя и считают его хозяевами.
Одесский кот ходит на угощение сразу в 7 магазинов
Кот, который живет на 7 хозяек: на Екатерининской площади в Одессе поселился полосатый предприниматель. Он завоевал любовь обладательниц и продавщиц сразу 7 здешних магазинов.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
В каждой лавке кота окрестили своим именем и ждут на завтрак, обед и ужин. Котик, который уже перевалил за десять килограммов, от угощений не отказывается.
О соперницах одесситки догадываются, и даже критикуют прозвища, которыми те зовут совместного любимца.
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