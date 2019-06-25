Сеть покорила "мускулистая" ворона, похожая на гориллу (видео)

На видео запечатлено, как ворона в необычной позе стоит на лестнице.

Сеть покорила «мускулистая» ворона, которая стоит в нестандартной позе, из-за чего ее крылья похожи на мускулистые руки.

Видео с вороной выложила пользовательница Twitter.

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На видео запечатлено, как ворона в необычной позе стоит на лестнице. Кажется, будто она стоит на руках с мышцами, напоминая собой маленькую гориллу.

Пользователей сети озадачило видео с вороной.

"Я посмотрел это видео несколько раз, пытаясь понять, что происходит", - написал один из пользователей в комментариях.

Орнитолог Кейли Свифт объяснила, что на самом деле ворона просто грелась на солнце. По ее словам, птицы во время приема солнечных ванн опускают крылья и поднимают хвосты так, чтобы они были под прямым углом. Из-за этого кажется, что у птицы совсем нет лап.

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