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На школьных соревнованиях в США произошла массовая драка родителей из-за неопытности 13-летнего судьи (видео)

11:27, 20 июня 2019
Курьёзы
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Четырех родителей обвинили в хулиганстве, еще одного ищут / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что на поле играли дети семи лет, а судил матч 13-летний подросток. В конце концов недовольные результатами матча родители вышли на площадку и начали ссориться, которая впоследствии переросла в драку.

Разнимала взрослых полиция. Четырех родителей обвинили в хулиганстве, еще одного мужчину полиция пытается разыскать, обнародовав видео.

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине пассажиры рейса Ривне-Березно устроили массовую драку из-за переполненного автобуса.

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Теги: #США#драка#школа