На школьных соревнованиях в США произошла массовая драка родителей из-за неопытности 13-летнего судьи (видео)
11:27, 20 июня 2019Курьёзы
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На поле играли дети семи лет, а судил матч 13-летний подросток.
Четырех родителей обвинили в хулиганстве, еще одного ищут / скриншот
На школьных соревнованиях по бейсболу в США произошла массовая драка родителей из-за неопытности 13-летнего судьи.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что на поле играли дети семи лет, а судил матч 13-летний подросток. В конце концов недовольные результатами матча родители вышли на площадку и начали ссориться, которая впоследствии переросла в драку.
Разнимала взрослых полиция. Четырех родителей обвинили в хулиганстве, еще одного мужчину полиция пытается разыскать, обнародовав видео.
Битва родителей: американская полиция обнародовала видео ссоры, чтобы идентифицировать нарушителей
Как сообщал УНИАН, на Ривненщине пассажиры рейса Ривне-Березно устроили массовую драку из-за переполненного автобуса.
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