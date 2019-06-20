На школьных соревнованиях в США произошла массовая драка родителей из-за неопытности 13-летнего судьи (видео)

На поле играли дети семи лет, а судил матч 13-летний подросток.

На школьных соревнованиях по бейсболу в США произошла массовая драка родителей из-за неопытности 13-летнего судьи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что на поле играли дети семи лет, а судил матч 13-летний подросток. В конце концов недовольные результатами матча родители вышли на площадку и начали ссориться, которая впоследствии переросла в драку.

Разнимала взрослых полиция. Четырех родителей обвинили в хулиганстве, еще одного мужчину полиция пытается разыскать, обнародовав видео.

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине пассажиры рейса Ривне-Березно устроили массовую драку из-за переполненного автобуса.