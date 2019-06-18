цей матеріал доступний українською

Женщины били друг друга сумками: на Ривненщине пассажиры маршрутки не поделили места и устроили массовую драку (видео)

10:59, 18 июня 2019
Общество
298 0

Читайте такжеВ маршрутке Киева избили женщину, все молча смотрели (фото)

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Потасовка завязалась, когда один из нетрезвых пассажиров отказался впускать в микроавтобус других желающих ехать, потому что, мол, в салоне и так слишком много людей. Мужчины начали выяснять отношения кулаками, а женщины - били друг друга сумками.

Разнимать дерущихся пришлось водителю. Наконец, он разместил всех в маршрутке и довез до пункта назначения. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #маршрутка#Ривнепогода в Ровно