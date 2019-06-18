Женщины били друг друга сумками: на Ривненщине пассажиры маршрутки не поделили места и устроили массовую драку (видео)
10:59, 18 июня 2019Общество
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Мужчины начали выяснять отношения кулаками, а женщины - били друг друга сумками.
Пассажиры устроили массовую драку из-за переполненного автобуса
На Ровенщине пассажиры рейса Ровно-Березно устроили массовую драку из-за переполненного автобуса.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Потасовка завязалась, когда один из нетрезвых пассажиров отказался впускать в микроавтобус других желающих ехать, потому что, мол, в салоне и так слишком много людей. Мужчины начали выяснять отношения кулаками, а женщины - били друг друга сумками.
Разнимать дерущихся пришлось водителю. Наконец, он разместил всех в маршрутке и довез до пункта назначения.
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