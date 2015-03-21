На Кубе госчиновников за кражу яиц посадили на 15 лет

02:57, 21 марта 2015
Курьёзы
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Кубинский суд вынес приговоры 18 высокопоставленным государственным чиновникам за кражу миллионов яиц с целью перепродажи их на черном рынке.

REUTERS

Как сообщает Русская служба Би-би-си, тюремные сроки злоумышленников, среди которых оказались и  руководство компании по продаже яиц, составили от пяти до 15 лет.

В прокуратуре страны отмечают, что в результате преступных схем чиновников государственный бюджет недополучил более $350 тысяч.

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Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама заявил о готовности прекратить многолетние экономические санкции против коммунистического режима на Кубе.

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