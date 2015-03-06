В Пенсильвании на зимней рыбалке рыбаку попалась утка

На видео рыбак Фред Кристенсен идет к проруби, чтобы достать свою добычу, пишет Metro. Мужчина постепенно вытягивая леску, обнаруживает, что поймал живую утку, передает ТСН со ссылкой на Metro.

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"Вы что, шутите", - восклицает рыбак. "Это невероятно, просто невероятно", - повторяет удивленный Кристенсен. Вместе с товарищем они освобождают птицу от снастей и отпускают на волю.

Напомним в октябре 2011 года УНИАН сообщал, что японский рыбак поймал в океане мешок с 11 миллионами иен (более 145 тысяч долларов) наличными.