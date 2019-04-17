PornHub запустил канал с пчелиным порно

PornHub создал раздел Beesexual с роликами о насекомых, чтобы обратить внимание общественности на сокращение популяции пчел.

Один из крупнейших порносайтов PornHub запустил новый канал BeeSexual, на котором пользователи могут посмотреть видео с пчелами, опыляющими цветы.

Об этом сообщает Inverse.

На канал уже залито 14 коротких видео длиной до минуты, каждое из них названо в стиле PornHub и озвучено известными порноактерами и порноактрисами.

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В конце каждого ролика появляются слова: «Без пчел природа не может продолжать существование. За каждый просмотр на канале PornHub будет отдавать деньги благотворительным фондам, спасающим пчел». Вице-президент компании Кори Прайс (Corey Price) пояснил, что таким образом компания хочет поучаствовать в изменении мира к лучшему. «У нас 110 миллионов пользователей ежедневно, мы подумали, что все они могли бы объединиться и помочь сохранению ценного вида», — так он объяснил цель создания канала.

Как пишет Inverse, американские пчеловоды потеряли 40 процентов ульев к концу 2018 года из-за внезапной смерти населяющих их насекомых. В то же время пчелы, по данным экспертов, остаются самым важным видом опылителей в природе, которым люди обязаны большим количеством пищи.