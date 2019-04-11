Новый флешмоб: еще в одной больнице США забеременели сразу 15 сотрудниц родильного отделения
В американском штате Нью-Йорк беременными оказались сразу 15 сотрудниц одной из больниц.
Как сообщает Inside Edition, все они работают медсестрами и ассистентами врача в родильном отделении и реанимации для новорожденных. Ожидается, что первая из них родит в апреле.
"Определенно начинаешь задумываться о чем-то таком - Может, мы что-то пьем? Или обо что-то тремся животами? Нам всем очень повезло", - говорит одна из женщин, ждущая ребенка в июне.
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Одна из беременных сотрудниц намерена рожать на работе и считает, что лучше места для этого не найти. "Когда отойдут воды и начнутся схватки, достаточно пройти по коридору - и получай ребенка", - говорит она.
И это - не первый похожий случай, который стал известен в последнее время. Ранее УНИАН сообщал, что в медицинском центре Maine Medical Center штата Мэн в Портленде, США сразу девять медсестер родильного отделения родят детей примерно в одно и то же время. Роды у всех девушек запланированы на период с апреля по июль 2019 года
Также портал KHQ сообщал, что в штате Канзас в американской начальной школе Oak Street Elementary School забеременели сразу семь учительниц.