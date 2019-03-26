В США девять медсестер родильного отделения беременны одновременно

В самом медцентре просят пациентов не паниковать и добавляют, что нехватки персонала летом они не почувствуют.

В медицинском центре Maine Medical Center штата Мэн в Портленде, США сразу девять медсестер родильного отделения родят детей примерно в одно и то же время.

Роды у всех девушек (на фото 8 из них) запланированы на период с апреля по июль 2019 года, пишет УП со ссылкой на CNN.

"Мне кажется, каждый раз, когда одна из нас сообщала "я беременна", мы все становились счастливее и чувствовали еще больше поддержки друг от друга", - говорит одна из будущих мам Эрин Гренье.

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Другие участники "флешмоба" также отмечают важность поддержки на работе.

"Это действительно приятно - прийти на работу и вокруг себя видеть людей в таком же состоянии, как и ты, наблюдать за тем, как растет твой и их животы, делиться опытом, который переживаем", - говорит медсестра Аманда Спор.

В самом медцентре просят пациентов не паниковать и добавляют, что нехватки персонала летом они не почувствуют.

А вот пациенты шутят и "отрываются" на полную. Кто-то советует не пить воду в больнице, мол, может беременность "передается" именно через нее; кто-то предполагает, что бэби-бум – результат холодной зимы этого года, а кто-то интересуется, случайно не мужского ли пола девятая медсестра, если решила избежать фотографирования.

Ранее УНИАН сообщал, что британка легла спать и неожиданно родила ребенка. Как оказалось, у 18-летней жительницы города Олдем - две матки. Одна из них продолжала менструальный цикл, поэтому Стивенсон даже не подозревала, что беременна. Кроме того, у девушки не было ярко выраженных признаков беременности, потому что матка с ребенком была расположена ближе к ее спине.