В Эквадоре на местных выборах выиграл умерший кандидат (видео)

После внезапной смерти фамилию мужчины не убрали из списков кандидатов.

На местных выборах в Эквадоре первое место получил мертвый кандидат.

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Мужчина баллотировался в региональную администрацию на юго-западе страны, говорится в сюжете ТСН.

Кандидат зарегистрировался в списках, а вскоре после того, как их закрыли, умер от остановки сердца. Его имя из бюллетеней не вычеркнули, и именно за этого кандидата проголосовало большинство избирателей. Жена покойного говорит - очевидно, они хотели отдать дань уважения человеку, который много лет работал на благо региона.

Сейчас власти решают, кто должен заменить мертвого кандидата - это будет его однопартиец, или в регионе проведут новые выборы.