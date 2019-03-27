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В Эквадоре на местных выборах выиграл умерший кандидат (видео)

18:28, 27 марта 2019
Курьёзы
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Жена покойного говорит, видимо, избиратели хотели отдать дань уважения чиновнику \ фото из открытых источников

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Мужчина баллотировался в региональную администрацию на юго-западе страны, говорится в сюжете ТСН.

Кандидат зарегистрировался в списках, а вскоре после того, как их закрыли, умер от остановки сердца. Его имя из бюллетеней не вычеркнули, и именно за этого кандидата проголосовало большинство избирателей. Жена покойного говорит - очевидно, они хотели отдать дань уважения человеку, который много лет работал на благо региона.

Сейчас власти решают, кто должен заменить мертвого кандидата - это будет его однопартиец, или в регионе проведут новые выборы.

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Теги: #выборы#Эквадор