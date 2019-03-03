Тролль 80 уровня: мэр Олевска пришел на митинг против самого себя – журналист

В то же время журналисты отмечают, что мэр прочитал что написано на плакате, после того, как с ним сфотографировался.

Мэр города Олевск в Житомирской области Олег Омельчук принял участие в акции протеста против самого себя. Соответствующую фотографию опубликовал 3 марта в Twitter главный редактор портала ITC.ua Тарас Олейник. Мер Олевська прийшов на мітинг проти себе. Мера ніхто не впізнав. Мер - троль 80 рівня. pic.twitter.com/xbtSFRN4RK — Тарас (@tarasmi) March 2, 2019 "Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр – тролль 80-го уровня", – написал Олейник. "Мы попросили мэра Омельчука сфотографироваться с нами на фоне мэрии. Он согласился, его попросили подержать плакат. Правда прочитал он его после того как сфоткался", - написал на своей странице в Facebook журналист Стоп коррупции Александр Игнатьев. Ранее мэр Харькова обматерил экс-депутата.

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