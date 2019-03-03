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Тролль 80 уровня: мэр Олевска пришел на митинг против самого себя – журналист

21:31, 03 марта 2019
Курьёзы
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Мэр Олевска Олег Омельчук пришел на митинг против себя / twitter.com/tarasmi

Соответствующую фотографию опубликовал 3 марта в Twitter главный редактор портала ITC.ua Тарас Олейник. 

"Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр – тролль 80-го уровня", – написал Олейник. 

"Мы попросили мэра Омельчука сфотографироваться с нами на фоне мэрии. Он согласился, его попросили подержать плакат. Правда прочитал он его после того как сфоткался", - написал на своей странице в Facebook журналист Стоп коррупции Александр Игнатьев. 

Ранее мэр Харькова обматерил экс-депутата.

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Теги: #митинг#мэр