В Британии мужчину голышом выставили за окно массажного салона (фото, видео)

Клиент что-то не поделил с работником заведения.

Британцу пришлось голышом ждать спасателей, чтобы те сняли его с крыши дома. Массажный салон намеренно выставил мужчину на улицу без одежды.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на LadBible, инцидент произошел в массажном салоне в Нортендени, Манчестер. Мужчина посещал заведение, когда вдруг поссорился с одним из работников. Никто не знает, что произошло, но по какой-то причине человек оказался снаружи, стоя на выступе над магазином кебабов "Просто вкусно" без одежды. Когда мужчина попытался вернуться в салон, работники изнутри закрыли окно, оставив его снаружи. В это время на улице находились прохожие.

Пожарные приехали, чтобы спасти голого мужчину. В Facebook появилось несколько фотографий, на которых видно мужчину, который прикрывается рукой и ждет спасения. Пожарные спускали его из магазина с помощью 9-метровой лестницы.