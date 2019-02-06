В Швеции в мусорном ведре нашли похищенные королевские драгоценности (видео)

Некоторые из королевских драгоценностей, которые в прошлом году похитили из шведского собора во время наглого ограбления, вероятно, нашли в мусорном ведре в пригороде Стокгольма.

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Поиски похитителей и драгоценностей привлекли международное внимание после того, как королевские короны и другие драгоценности 17-го века похитили из собора в Стренгнесе, в часе езды от Стокгольма.

Мужчина, чья кровь была найдена на месте преступления, сейчас находится под следствием. Во вторник, 5 февраля, утром по этому делу проходили слушания, но они были прерваны после того, как прокурор подтвердил в суде, что пропавшие драгоценности, возможно, были найдены.

Драгоценности или, по крайней мере, некоторые из них, возможно, нашел охранник в мусорном ведре в пригороде Стокгольма. Теперь эксперты установят, действительно ли найденные вещи являются похищенными ценностями.

Справка. Предметы были похищены 31 июля прошлого года после того, как двое преступников разбили стекло. Они пытали скрыться сначала на велосипедах, а затем на моторной лодке по реке на запад от Стокгольма.