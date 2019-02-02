В США достали из норы сурка Фила, он предсказал раннюю весну (видео)
23:45, 02 февраля 2019Курьёзы
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Традиция предсказывать весеннюю погоду с помощью сурков в Панксатони зародилась в XIX веке.
Известный пенсильванский сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Сурок Фил, которого 2 февраля разбудили в американском городе Панксатони в штате Пенсильвания, предсказал раннюю весну: он не увидел свою тень.
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За прошедшее десятилетие Фил предсказал продолжительную зиму семь раз и раннюю весну три раза. Он оказался прав примерно в 40% случаев.
Традиция предсказывать весеннюю погоду с помощью сурков в Панксатони зародилась в XIX веке.
Как сообщал УНИАН, ранее на биостанции Каразинского университета в Харьковской области разбудили сурка Тимку ІІІ, который предсказывает погоду. В этом году сурок спрогнозировал, что весна будет поздней.
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