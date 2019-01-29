"Метка зверя 666": Киев заполонили объявления об "опасности" биометрических паспортов (фото)

Подобные надписи стали появляться уже давно, при чем в разных районах столицы.

В Киеве появляется все больше объявлений, надписей и граффити, в которых речь идет о "страшной опасности", которую несут в себе биометрические паспорта.

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Подобные надписи стали появляться уже давно, при чем в разных районах Киева. К примеру, в районе станции метро "Героев Днепра" и "Оболонь" развешены объявления в которых речь идет о том, что во время фотографирования на биометрический паспорт на лоб его владельца наносится штрих-код - "метка зверя 666".

В объявлениях, которые предупреждают об опасности "числа зверя", авторы дают больше пояснений. По их мнению, существует "система электронного контроля "Зверь", которая несет в себе опасность. А также в объявлении содержатся ссылки на сайты и названия видеороликов: "Шокирующий факт. Метка зверя. Как обнаружить", "Иллюзия безопасности". "О метке зверя предупреждал Иисус Христос", - заявляют авторы.