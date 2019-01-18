Барак Обама выложил семейное фото со статьей про Горбачева
02:30, 18 января 2019Курьёзы
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На снимке изображены супруги Обама в молодости.
Обама поздравил Супругу с днем рождения / Instagram
Экс-президент США Барак Обама опубликовал фото с супругой Мишель и поздравил ее с днем рождения. Фото политик выложил в своем Instagram.
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На снимке изображены супруги Обама в молодости. Барак Обама обнимает жену, а в руке держит газету, где на первой полосе опубликована статья, посвященная Михаилу Горбачеву.
Как сообщал УНИАН, ранее Обама в шапке Санта-Клауса поздравил больных детей в Вашингтоне.
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