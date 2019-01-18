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Барак Обама выложил семейное фото со статьей про Горбачева

02:30, 18 января 2019
Курьёзы
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Обама поздравил Супругу с днем рождения / Instagram

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На снимке изображены супруги Обама в молодости. Барак Обама обнимает жену, а в руке держит газету, где на первой полосе опубликована статья, посвященная Михаилу Горбачеву.

Как сообщал УНИАН, ранее Обама в шапке Санта-Клауса поздравил больных детей в Вашингтоне.

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Теги: #Обама#Горбачев