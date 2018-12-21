Обама в шапке Санта-Клауса поздравил больных детей в Вашингтоне (видео)

Вместе с персоналом госпиталя он спел рождественские колядки.

Экс-президент США Барак Обама в шапке Санта-Клауса пришел в больницу в Вашингтоне и поздравил с наступающими новогодними праздниками больных детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Чтобы повеселить ребятишек перед зимними праздниками, Барак Обама ходил от палаты к палате и произносил традиционное «хо-хо-хо», раздавая детям из рождественского мешка игрушки.

Кроме этого, вместе с медперсоналом он спел рождественские колядки и поблагодарил сотрудников госпиталя за титанические усилия, которые они уделяют для лечения детей.

Как сообщал УНИАН, на Мальте Санта-Клаус посетил национальный аквариум, чтобы поздравить рыбок. Дайвер прыгнул к ним в рождественском костюме, с бородой и в шляпе.

В парижском океанариуме Санта-Клаус также погрузился к аквариуму и покормил рыбок.