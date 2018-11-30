В Канаде работники ювелирного магазина отбили атаку грабителей благодаря декоративным мечам (видео)

Смельчаки не пострадали.

На грабителей с мечом. Смелые работники канадской ювелирной лавки отбили атаку воров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Несколько мужчин днем разбили окно магазина, чтобы ограбить его. Впрочем, трое работников не растерялись - камера зафиксировала, как за считанные минуты они атаковали грабителей с оружием.

Мужчинам удалось отбиться от воров. Смельчаки не пострадали. И, как выяснилось впоследствии, мечи, которыми они оборонялись, были декоративными и в магазине не продавались.