В Канаде работники ювелирного магазина отбили атаку грабителей благодаря декоративным мечам (видео)
13:35, 30 ноября 2018Курьёзы
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Смельчаки не пострадали.
В Канаде работники ювелирного магазина отбили атаку грабителей благодаря декоративным мечам
На грабителей с мечом. Смелые работники канадской ювелирной лавки отбили атаку воров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Несколько мужчин днем разбили окно магазина, чтобы ограбить его. Впрочем, трое работников не растерялись - камера зафиксировала, как за считанные минуты они атаковали грабителей с оружием.
Мужчинам удалось отбиться от воров. Смельчаки не пострадали. И, как выяснилось впоследствии, мечи, которыми они оборонялись, были декоративными и в магазине не продавались.
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