Дети, которые впервые увидели снег, стали звездами интернета (видео)

Видео с ними пересмотрело почти 30 тысяч человек.

Дети-мигранты, которые впервые увидели снег, стали звездами Интернета. Видео с ними пересмотрело почти 30 тысяч человек.

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Ролик в сети разместила канадская волонтер, которая занимается этой семьей, передает ТСН.

Четверо детей с мамой жили в Эритрее и были вынуждены бежать от войны. Несколько лет семья жила в приюте для беженцев в Судане, пока их не забрали в Канаду. Сейчас они живут у волонтеров, которые помогают мигрантам приспособиться к новой жизни.

Как сообщал УНИАН, во Львове грабитель прятался от полицейских на дереве.