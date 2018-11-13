Дети, которые впервые увидели снег, стали звездами интернета (видео)
10:35, 13 ноября 2018Курьёзы
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Видео с ними пересмотрело почти 30 тысяч человек.
Ролик в сети разместила канадская волонтер / скриншот
Дети-мигранты, которые впервые увидели снег, стали звездами Интернета. Видео с ними пересмотрело почти 30 тысяч человек.
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Ролик в сети разместила канадская волонтер, которая занимается этой семьей, передает ТСН.
Четверо детей с мамой жили в Эритрее и были вынуждены бежать от войны. Несколько лет семья жила в приюте для беженцев в Судане, пока их не забрали в Канаду. Сейчас они живут у волонтеров, которые помогают мигрантам приспособиться к новой жизни.
Дети-мигранты, которые впервые увидели снег, стали звездами Интернета
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