Дорисовала свастику к карте РФ: "осквернителем" памятника в Николаеве оказалась бабушка с палочкой (видео)

Пожилая женщина дождалась, пока разойдутся люди, и разрисовала памятник в парке Победы.

В Николаеве в День города пожилая женщина дорисовала свастику к карте Российской Федерации на памятнике пограничникам, который находится на Аллее Боевой Славы в парке Победы.

Об этом сообщает местное издание «Новости N», в распоряжении которого появилось видео с камер уличного наблюдения.

На видео запечатлено, как сгорбленная женщина с палочкой некоторое время ходила около памятника, вероятно, дожидаясь ухода людей. После этого бабушка взобралась на постамент и разрисовала памятник.

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Отмечается, что инцидент произошел 8 сентября, однако видеодоказательство появилось только сейчас. Об осквернении памятника пограничникам полиции Николаева стало известно от местного жителя. Указанный факт был внесен в журнал единого учета Центрального отдела полиции.

Как сообщал УНИАН, 25 октября стало известно, что в Днепре облили красной краской памятник комсомольцам. Рядом с памятником также появились надписи: "Нет красному террору" и "Смерть палачам".