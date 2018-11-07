Дорисовала свастику к карте РФ: "осквернителем" памятника в Николаеве оказалась бабушка с палочкой (видео)
В Николаеве в День города пожилая женщина дорисовала свастику к карте Российской Федерации на памятнике пограничникам, который находится на Аллее Боевой Славы в парке Победы.
Об этом сообщает местное издание «Новости N», в распоряжении которого появилось видео с камер уличного наблюдения.
На видео запечатлено, как сгорбленная женщина с палочкой некоторое время ходила около памятника, вероятно, дожидаясь ухода людей. После этого бабушка взобралась на постамент и разрисовала памятник.
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Отмечается, что инцидент произошел 8 сентября, однако видеодоказательство появилось только сейчас. Об осквернении памятника пограничникам полиции Николаева стало известно от местного жителя. Указанный факт был внесен в журнал единого учета Центрального отдела полиции.
Как сообщал УНИАН, 25 октября стало известно, что в Днепре облили красной краской памятник комсомольцам. Рядом с памятником также появились надписи: "Нет красному террору" и "Смерть палачам".