В Канаде предприимчивая девочка-скаут продала 30 пачек печенья в очереди за марихуаной

За 40 минут она сумела реализовать 30 коробок на сумму $120.

Девочка-скаут конвертировала ажиотаж вокруг легализации марихуаны в Канаде в реальную прибыль. Она просто пошла продавать печенье в очереди перед магазином.

17 октября в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану в рекреационных целях. В тот же день по всей стране открылись первые магазины, в которых можно ее купить. Очереди к ним можно сравнить с очередями за новым iPhone.

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Этим воспользовалась 9-летняя Элина Чайлдз из города Эдмонтон, которая пришла к одному из таких магазинов и продавала посетителям печенье. За 40 минут она сумела реализовать 30 коробок на сумму $120, пишет CBC.

Вырученные деньги пошли в скаутскую организацию Girl Guides.

"Меня поразило, как быстро они [коробки] закончились", - сказал Синд Чайлдз, отец Элины: "Даже люди в автомобилях, которые проезжали по проспекту, становились, опускали стекло и просили печенье".