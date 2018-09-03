"Время шуфутить": мемы и шутки о песне "3 сентября" Шуфутинского

За 25 лет своего существования композиция стала визитной карточкой исполнителя, а соцсети каждый год в начале сентября взрываются десятками мемов.

За последние пару лет песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже успела стать мемом, и в этот день пользователи соцсетей массово вспоминают ее в различных шутках.

Впервые шутки про эту композицию появились в 2011 году, когда в соцсетях начала расходиться фотография американского рэпера Рика Росса, которая сопровождалась цитатой из песни Шуфутинского. Стоит отметить определенное внешнее сходство между Шуфутинским и Россом.

Однако, массовость этого явления пришла только в сентябре 2013 года, когда в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни. Именно тогда песня Шуфутинского "3 сентября" начала превращаться в интернет-мем.

Помимо картинок, на просторах интернета можно встретить и разные варианты в видео-формате.

Фантазия у людей разыгралась даже до таких вариантов:

Сам Михаил Шуфутинский такой большой интерес пользователей соцсетей к песне "Третье сентября" оценивал положительно.

А вот как встретили этот специфический день - 3 сентября 2018 года - пользователи соцсетей в этом раз:

в интернет можно начинать не ходить уже сегодня pic.twitter.com/x5Siix0iSk — David Homak (@aalien) September 2, 2018

Чувствуете этот запах? Знаете что это? Это первый дым от костров рябин! #3сентября — Nifly (@Niflyftw) September 2, 2018

В бункере:

-все мы знаем,для чего мы здесь собрались. Здесь он нас точно не достанет

-простите, у того человека в руках календарь

-ОСТАНОВИТЕ ЕГО,ОН ПЫТАЕТСЯ ПРИЗВАТЬ ДЕМОНА

*человек переворачивает страничку*

-НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ

*откуда-то сверху*:

Я КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕВЕРНУ#3сентября — Похулеймон (@Ponytvoegodvora) September 2, 2018

ПОРА ШУФУТИТЬ❗️ Настал тот самый день, когда лента наполняется шуточками типа: — Пожарная слушает.

— Алло, тут пожар

— Что горит?

— КОСТРЫЫЫЫЫЫ РЯБИИИИИИИННН! 🔥🔥🔥 #3сентября#кострырябин… https://t.co/Se7ZCgn3gb — Леся Ли (@_lesya_li) September 2, 2018

- Бэрримор, что это там горит на болотах?

- Костры рябин, сэр! Сегодня же 3 сентября!#шуфутинский#3сентября#КострыРябин — Юрий Тюмин (@tyumin_com) September 2, 2018

Как сообщал УНИАН ранее, впервые песня "3 сентября" была исполнена шансон-исполнителем Михаилом Шуфутинским в далеком 1993 году.

За 25 лет своего существования композиция стала визитной карточкой исполнителя, она смогла завоевать миллионы сердец, у нее появились миллионы ненавистников, а соцсети каждый год в начале сентября взрываются десятками мемов.

С момента первого исполнения Шуфутинским этой песни прошло уже 25 лет, и за это время композиция превратилась в мем, поэтому не попасть в соцсетях на шутку про 3 сентября, или даже не услышать где-то эту песню практически невозможно.

Видео: Михаил Шуфутинский