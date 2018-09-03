"Время шуфутить": мемы и шутки о песне "3 сентября" Шуфутинского
За последние пару лет песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже успела стать мемом, и в этот день пользователи соцсетей массово вспоминают ее в различных шутках.
Впервые шутки про эту композицию появились в 2011 году, когда в соцсетях начала расходиться фотография американского рэпера Рика Росса, которая сопровождалась цитатой из песни Шуфутинского. Стоит отметить определенное внешнее сходство между Шуфутинским и Россом.
Однако, массовость этого явления пришла только в сентябре 2013 года, когда в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни. Именно тогда песня Шуфутинского "3 сентября" начала превращаться в интернет-мем.
Помимо картинок, на просторах интернета можно встретить и разные варианты в видео-формате.
Фантазия у людей разыгралась даже до таких вариантов:
Сам Михаил Шуфутинский такой большой интерес пользователей соцсетей к песне "Третье сентября" оценивал положительно.
А вот как встретили этот специфический день - 3 сентября 2018 года - пользователи соцсетей в этом раз:
в интернет можно начинать не ходить уже сегодня pic.twitter.com/x5Siix0iSk— David Homak (@aalien) September 2, 2018
Костры рябин уже горят! #3сентябряpic.twitter.com/Y4yQQi7dtx— Сумеречная Флефа (@Slefania) September 2, 2018
Чувствуете этот запах? Знаете что это? Это первый дым от костров рябин! #3сентября— Nifly (@Niflyftw) September 2, 2018
#3сентябряpic.twitter.com/l99twKkZhp— Лепра (@leprasorium) September 2, 2018
Mission completed #3сентябряpic.twitter.com/1wRz3YcpXl— Viktoriya Khalina (@Cotofeika) September 2, 2018
#3сентябряpic.twitter.com/TvjfdexL7V— Максим Егоров (@BagetchikRus) September 2, 2018
В предвкушении #3сентябряpic.twitter.com/Xr7PFXcBls— Kasper (@sashakasper) September 2, 2018
В бункере:— Похулеймон (@Ponytvoegodvora) September 2, 2018
-все мы знаем,для чего мы здесь собрались. Здесь он нас точно не достанет
-простите, у того человека в руках календарь
-ОСТАНОВИТЕ ЕГО,ОН ПЫТАЕТСЯ ПРИЗВАТЬ ДЕМОНА
*человек переворачивает страничку*
-НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ
*откуда-то сверху*:
Я КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕВЕРНУ#3сентября
ПОРА ШУФУТИТЬ❗️ Настал тот самый день, когда лента наполняется шуточками типа: — Пожарная слушает.— Леся Ли (@_lesya_li) September 2, 2018
— Алло, тут пожар
— Что горит?
— КОСТРЫЫЫЫЫЫ РЯБИИИИИИИННН! 🔥🔥🔥 #3сентября#кострырябин… https://t.co/Se7ZCgn3gb
⚠️ Не забуваємо❗️ #третьесентября#Шуфикpic.twitter.com/UHq4sYZJNR— Iegor Shumikhin (@Zjoma) September 2, 2018
- Бэрримор, что это там горит на болотах?— Юрий Тюмин (@tyumin_com) September 2, 2018
- Костры рябин, сэр! Сегодня же 3 сентября!#шуфутинский#3сентября#КострыРябин
Наконец-то! #3Сентябряpic.twitter.com/cTjFE58WWF— Mike (@mike_tiz) September 2, 2018
Как сообщал УНИАН ранее, впервые песня "3 сентября" была исполнена шансон-исполнителем Михаилом Шуфутинским в далеком 1993 году.
За 25 лет своего существования композиция стала визитной карточкой исполнителя, она смогла завоевать миллионы сердец, у нее появились миллионы ненавистников, а соцсети каждый год в начале сентября взрываются десятками мемов.
С момента первого исполнения Шуфутинским этой песни прошло уже 25 лет, и за это время композиция превратилась в мем, поэтому не попасть в соцсетях на шутку про 3 сентября, или даже не услышать где-то эту песню практически невозможно.