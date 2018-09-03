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"Время шуфутить": мемы и шутки о песне "3 сентября" Шуфутинского

07:40, 03 сентября 2018
Курьёзы
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За последние пару лет песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже успела стать мемом, и в этот день пользователи соцсетей массово вспоминают ее в различных шутках.

Впервые шутки про эту композицию появились в 2011 году, когда в соцсетях начала расходиться фотография американского рэпера Рика Росса, которая сопровождалась цитатой из песни Шуфутинского. Стоит отметить определенное внешнее сходство между Шуфутинским и Россом.

Стоит отметить определенное внешнее сходство между Шуфутинским и Россом / фото из соцсетей

Однако, массовость этого явления пришла только в сентябре 2013 года, когда в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни. Именно тогда песня Шуфутинского "3 сентября" начала превращаться в интернет-мем.

Помимо картинок, на просторах интернета можно встретить и разные варианты в видео-формате.

Фантазия у людей разыгралась даже до таких вариантов:

Сам Михаил Шуфутинский такой большой интерес пользователей соцсетей к песне "Третье сентября" оценивал положительно.

А вот как встретили этот специфический день - 3 сентября 2018 года - пользователи соцсетей в этом раз:

Как сообщал УНИАН ранее, впервые песня "3 сентября" была исполнена шансон-исполнителем Михаилом Шуфутинским в далеком 1993 году.

За 25 лет своего существования композиция стала визитной карточкой исполнителя, она смогла завоевать миллионы сердец, у нее появились миллионы ненавистников, а соцсети каждый год в начале сентября взрываются десятками мемов.

С момента первого исполнения Шуфутинским этой песни прошло уже 25 лет, и за это время композиция превратилась в мем, поэтому не попасть в соцсетях на шутку про 3 сентября, или даже не услышать где-то эту песню  практически невозможно.

Видео: Михаил Шуфутинский
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Теги: #соцсети#песня#мемы