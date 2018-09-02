"День, когда горят костры рябин": история 25-летнего хита Шуфутинского про третье сентября

В этом году песня "Третье сентября" празднует свой юбилей - ей исполняется 25 лет.

Через несколько часов наступит специфический день, когда музыкальный мир затмит одна единственная песня, впервые исполненная в далеком 1993 году шансон-исполнителем Михаилом Шуфутинским – «3 сентября».

За 25 лет своего существования композиция стала визитной карточкой исполнителя, она смогла завоевать миллионы сердец, у нее появились миллионы ненавистников, а соцсети каждый год в начале сентября взрываются десятками мемов.

Автором музыки является Игорь Крутой, автором текста - Игорь Николаев. Аранжировщиком выступил Евгений Кобылянский, который тогда был музыкальным руководителем оркестра Шуфутинского. В 1994 году композиция вошла в сольный альбом Шуфутинского «Гуляй, душа».

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Как рассказывал Михаил Шуфутинский, песню «3 сентября» Игорь Крутой написал изначально для другого исполнителя, но не был уверен, что тот певец захочет ее исполнять. Тем не менее, песня очень понравилась самому Шуфутинскому.

«Третье сентября он (Крутой ред.) поиграл мне случайно (…) Я послушал и должен сказать, что из всех песен, которые мне показывал до этого, она мне больше всего понравилась. Не знаю почему, но есть какой-то в ней магнетизм, она притягивает к себе. И я просто говорю – я должен ее спеть, она мне нравится», - рассказал Шуфутинский.

«На мой взгляд она получилась чересчур драматичной, мне так кажется, потому что я люблю более аскетичную палитру инструментальную. Тут Кобылянский приложил свои усилия, делая аранжировку, и всю свою любовь к большим развернутым гитарным соло выразил в этой песне. Я не стал спорить, поскольку он человек тоже очень талантливый и неординарный. И поэтому песня получилась такая, как она есть. На мой взгляд она чуть-чуть получилась растянутой, но никто этого не замечает, всем она нравится. Люди разных социальных слоев ее любят. Она запала всем в сердце. Она вне времени, модно, не модно, ее все знают. Она не устает, она не остывает», - отметил Шуфутинский.

В одном из интервью Шуфутинский рассказывал, что текст песни не основан на какой-то конкретной истории. Одной из причин ее популярности песни шансонье видит в том, что люди узнают себя в ней. «Думаю, что у многих были случаи, когда вчера - все хорошо, а сегодня вдруг все сломалось и, может быть, даже безвозвратно», - рассказал Шуфутинский. Тем не менее, для самого исполнителя дата стала также знаковой, но в положительном значении - 3 сентября 1995 года родился старший внук Шуфутинского.

С момента первого исполнения Шуфутинским этой песни прошло уже 25 лет, и за это время композиция превратилась в мем.

Причем мемами становится не только сама песня «3 сентября», но и попытки избежать этой массовой «истерии», которая наступает еще накануне - уже 2 сентября, а то и раньше.

Поскольку не попасть в сети на шуточку про 3 сентября, или даже не услышать где-то эту песню у вас все равно не получится – предлагаем смириться со своей участью, стать частью этого тренда и выучить текст песни. Тем более, такой день бывает только раз в году.

Видео: Анатолий Боголюбов

Все не то, все не так

Ты мой друг, я твой враг

Как же так все у нас с тобою

Был апрель и в любви мы клялись

Но увы пролетел желтый лист

По бульварам Москвы

Припев:

Третье сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова третье сентября

На фото я твое взгляну

И снова третье сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын

Все хотят теплоты и ласки

Мы в любовь как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

Припев:

3-е сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова 3-е сентября

На фото я твое взгляну

И снова 3-е сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

(текст - Игорь Николаев, музыка - Игорь Крутой)

Ну и естественно – во всех караоке-барах без этой песни также не обойдется. Только в эти специфические дни «3 сентября» сможет затмить Лободу, Макса Барских, и даже легендарную «Батарейку».

Теперь, после того, как вы подучили текст песни «3 сентября» Шуфутинского - вот вам версия песни для караоке – тренируйтесь.

Тем более, в соцсетях уже предлагают пойти 3 сентября на шуточные (или не очень?) туры по караоке-барам Днепра. Так, организаторы обещают в программе тура: посещение культовых караоке баров города, исполнение нетленного хита в каждом из них; переворачивания самого большого календаря; костры рябин; прощания, обещания. А также должен быть "секретный гость".