Размер не имеет значения: в Украине зарегистрировали семейную пару с рекордной разницей в росте (фото)

Женщина в этой паре выше мужа почти на 40 сантиметров.

Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал семейную пару киевлян с наибольшей разницей в росте.

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Женщина в этой паре выше мужа почти на 40 сантиметров. Об этом сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Эта семейная пара счастлива в браке. Потому что для счастья, пожалуй, размеры значения не имеют! Размеры имеют значение для рекорда. Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал семейную пару киевлян, у которых самая большая разница в росте - 39,6 см. Рост жены, Надежды Колосковой, 1,96 м, а рост ее любимого мужа, Алексея Колесника, - 1,57 м. А вместе судьба их свела еще в студенческие годы, когда они подрабатывали на зимние праздники Дедом Морозом и Снегурочкой", - написала Ветрова.

Как сообщал УНИАН, 20 августа в Киеве зафиксировали спортивный рекорд. Около 100 спортсменов выложили герб Украины из ковриков для йоги.