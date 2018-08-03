Экстремальная жара в Европе: сеть супермаркетов в Финляндии предложила клиентам переночевать в прохладе

Квартиры и дома в Финляндии оборудованы для борьбы с экстремальным холодом и сыростью, типичными для скандинавского региона, но мало у кого здесь есть кондиционер.

Сеть супермаркетов в Финляндии приглашает клиентов провести ночь в кондиционированном магазине в Хельсинки, поскольку Европа страдает от жары.

На странице сети в Facebook написали, что желающие охладиться, могут остаться на ночь в супермаркете в Хельсинки в субботу, а также, по желанию, получить ужин и завтрак, сообщает AP.

Финская газета Helsingin Sanomat процитировала операционного менеджера Марику Линдфорс, сказав, что идея ночевки пришла от клиентов, которые " полушутя сказали мне, что было бы здорово иметь возможность спать в прохладном супермаркете".

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Линдфорс сказала: "Мы всегда пытаемся отвечать на отзывы клиентов, так почему бы и не в этой ситуации?"

Квартиры и дома в Финляндии оборудованы для борьбы с экстремальным холодом и сыростью, типичными для скандинавского региона, но мало кто здесь имеет кондиционер.

Как сообщал УНИАН, европейские страны в ближайшие дни ожидает экстремальная жара в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47°.

Синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Афинах температура превысит +48 °, что является абсолютным европейским рекордом, установленным в июле 1977 года.