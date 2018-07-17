Киевлян зовут на "молитву за снижение цен на общественный транспорт"

Организаторы акции зовут киевлян 5 августа прийти в Киево-Печерскую Лавру и принять участие в «молитве».

После резкого увеличение цен на проезд в общественном транспорте жителей столицы призывают собраться на «Молитву за снижение цен на общественный транспорт в Киеве».

Соответствующее мероприятие появилось в соцсети Facebook.

Организаторы акции зовут киевлян 5 августа прийти в Киево-Печерскую Лавру и принять участие в «молитве». На мероприятие откликнулись уже сотни людей, а больше тысячи – интересуются им.

Читайте такжеНастоящий ажиотаж: накануне подорожания проезда в киевском метро пассажиры пополнили карточки почти на 6 млн поездок

«Достало, что цены на проезд растут, а денег ты больше не зарабатываешь? Нужно ездить на метро и троллейбусе, а теперь это удовольствие только для богатых? Приходи и молись с нами за снижение цен на проезд в общественном транспорте», – говорится в сообщении мероприятия.

«Амулеты от кондукторов есть в продаже?», «Со своим кагором пускают?», «За доллар по 5 будет?», – шутят пользователи соцсети на странице «Молитвы».

Как сообщал УНИАН, с 14 июля в Киеве вдвое выросли цены на проезд в городском наземном пассажирском транспорте - с 4 до 8 грн за поездку. Тариф на проезд в столичном метро повышен с 5 до 8 грн.

Вместе с тем, пассажиры метро, которые пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, в случае однократного пополнения карты на 50 поездок, имеют возможность платить за 1 поездку 6,50 грн.

Утром 17 июля по Киеву развесили баннеры, критикующие повышение тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. «Виталик, 8 грн – это перебор» – гласят баннеры.