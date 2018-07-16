Парень уснул в авто и стал героем фотожаб

Девушка попросила подписчиков группы в Facebook представить, что мог пропустить ее друг, уснувший в машине.

Подписчики сообщества I'm Telling God в Facebook представили, что можно пропустить, уснув в машине.

Об этом их попросила девушка по имени Эриа, которая сделала соответствующее фото своего бойфренда Скотта, пишет TJournal.

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"В машине нас было пятеро, но ни наша энергичная беседа, ни громкий смех или ухабы на дороге не смогли разбудить его. Я сделала снимок, потому что нам было смешно, что он может спать, несмотря на это всё", - написала девушка.

По ее словам, она не ожидала, что незнакомцы с энтузиазмом откликнутся на её просьбу. По их версии, спящий Скотт пропустил приветствие Ким Чен Ына, гигантского кота и Путина верхом на медведе.

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