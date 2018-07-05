Кот-гимнаст "превратился" в смертельное оружие и разошелся на мемы (фото)
15:07, 05 июля 2018Курьёзы
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Кое-кто решил, что кота можно использовать при стрельбе из лука или автомата, сыграть на нем, как на гитаре, а кто-то даже представил четырехлапого в роли супермена.
Гибкий кот стал звездой интернета, после того как хозяин опубликовал совместное фото с ним. На снимке кот растянулся спиной на руке владельца таким образом, будто он расслабленно лежал на животе, что позабавило многих пользователей.
Пользователи Reddit тут же представили, в какой еще ситуации кота мог бы оказаться в такой позе и нафотошопили с ним множество забавных картинок. Снимок вышел в топ Reddit, набрав более 10 тысяч положительных отметок.
Так, кое-кто решил, что кота можно использовать при стрельбе из лука или автомата, сыграть на нем, как на гитаре, а кто-то даже представил четырехлапого в роли супермена.
Как сообщал УНИАН, ранее мускулистый «кот-мутант» покорил соцсети и стал мемом.
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