Пользователей соцсетей заворожило видео скатывающегося с горки лимона

Менее чем за стуки видео посмотрели более миллиона человек.

Американец Майк Сакасегава прогуливался и у видел скатывающийся с горки лимон. Действо было настолько завораживающим, что Майк решил заснять происходящее.

Почти двухминутное видео, на котором фрукт без остановки катится вниз по улице, не смотря на ямки и листья, прибитые к бордюру, американец выложил в своем Twitter.

"Сегодня, когда я шел домой после пробежки, я увидел большой лимон, скатывающийся с горки. Он продолжал катиться около четверти мили. И теперь ты тоже можешь это видеть", - подписал видео Сакасегава.

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS — Mike Sakasegawa (@sakeriver) July 11, 2018

Менее чем за стуки видео посмотрели более миллиона человек. Многие в комментариях начали интересоваться дальнейшей судьбой лимона, некоторые восхищались его "храбростью".

"Примерно на 1:30, вы можете сказать, лимон устает. Но все же, лимон храбро сражается и движется вперед, решив быть свободным", - написал один из комментаторов.

Сакасегава рассказал, что, не смотря ни на что, лимон катился до самого низа горки. После того, как фрукт остановился, американец решил забрать его себе домой, однако ещё не решил, что будет с ним делать.

Look at this absolute unit. pic.twitter.com/TU8G0HkVHC — Mike Sakasegawa (@sakeriver) July 11, 2018

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