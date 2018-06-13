Косолапый освежился: медведь плюхнулся в бассейн, чтобы спастись от жары (видео)

Животное пошло на поиски прохлады - дикий гость решил залезть в бассейн частного дома.

Жители города Пасадена, что в южном штате Калифорния, засняли, как к их бассейну возле дома наведался косолапый.

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Дикий гость деловито подошел к бассейну, аккуратно слез в него и начал бултыхаться в воде.

Сейчас в Пасадене - жара за 30 градусов. Очевидно, медведю просто захотелось освежиться.

Ранее житель американского села Бойн-Фоллз, штат Мичиган, избил черного медведя, напавшего на его собаку.