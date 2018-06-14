Дональду Трампу - 72: самые курьезные ситуации, которые случались с американским президентом (видео)

Сегодня президенту США исполняется 72 года.

Эксцентричный Дональд Трамп неоднократно попадал в курьезные ситуации. Фирменные рукопожатия, взъерошенные волосы, симпатия к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Предлагаем вспомнить самые забавные моменты из жизни именинника.

В частности, лидер США отличается своей манерой долго и интенсивно пожимать руку своему собеседнику. При этом Трамп еще и любит привлечь человека к себе.

Также известными на весь мир стали супружеские взаимоотношения на публике Дональда Трампа и первой леди Мелании. Часто жена американского президента отталкивала его, когда он пытался взять ее за руку, демонстративно отмахивалась от нее или просто не позволяла мужу держать ее за руку.

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А вот по поводу своей знаменитой прически Дональд Трамп не комплексует. Однажды он даже позволил ведущему известного американского шоу "The tonight show" Джимми Феллону взъерошить себе волосы прямо в эфире программы. Кроме того, в сети стало популярным видео, как президент США поднимается по трапу на самолет, а ветер ерошит его пышную шевелюру.

Ну и из последнего - во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в США Дональд Трамп очень тепло его встречал. СМИ зафиксировали многочисленные объятия и поцелуи лидеров двух стран. Также американский президент буквально сдувал пылинки с французского коллеги и признался, что Макрон ему очень нравится. О необычной дружбе Трампа и Макрона создано множество фотожаб и вирусных видео.

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