Внимание на лицо Макрона: Трамп смахнул перхоть с плеча президента Франции (видео)

09:00, 25 апреля 2018
Курьёзы
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Во время встречи глава американского государства сказал, что у них с Макроном "особые отношения", после чего смахнул перхоть с плеча французского президента. 

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"Я даже смахну перхоть, тут совсем немного... Мы должны убедиться в том, что он идеален - он идеален", - сказал Трамп. 

Ранее в сети высмеяли президента США Дональда Трампа за частое употребление в своей речи слова "чисто". ViceNews опубликовал смешное видео, на котором Трамп употребляет это слово-паразит.

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Теги: #курьезы#Макрон#Дональд Трамп