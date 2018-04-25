Внимание на лицо Макрона: Трамп смахнул перхоть с плеча президента Франции (видео)
09:00, 25 апреля 2018Курьёзы
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Трамп также во время встречи рассказал об особых отношениях с французским лидером.
Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Во время встречи глава американского государства сказал, что у них с Макроном "особые отношения", после чего смахнул перхоть с плеча французского президента.
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"Я даже смахну перхоть, тут совсем немного... Мы должны убедиться в том, что он идеален - он идеален", - сказал Трамп.
Ранее в сети высмеяли президента США Дональда Трампа за частое употребление в своей речи слова "чисто". ViceNews опубликовал смешное видео, на котором Трамп употребляет это слово-паразит.
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