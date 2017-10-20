"Это не Мелания!": пользователи соцсетей заподозрили Трампа в подмене супруги (видео)

В сети разгорелся ажиотаж вокруг одного из последних появлений президента США Дональда Трампа с супругой Меланией на телевидении. Зрители утверждают, что в кадре присутствовал двойник первой леди с накладным носом, сообщает Daily Mail.

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Подозрение вызвали скрывающие лицо темные очки первой леди, странной формы нос и фраза Трампа, который подчеркнул, что рядом с ним стоит именно Мелания.

"Моя жена, Мелания, которая как раз оказалась здесь, тоже считает, что эта тема Ирана и финансовых операций очень важна", – заявил он журналистам, указав рукой на супругу.

Пользователи социальной сети принялись активно обсуждать теорию подмены первой леди, а также публиковать смешные сообщения и тематические картинки.

"Моя жена Мелания, которая "случайно" оказалась прямо тут", – передразнил Трампа один из них.

Первая леди США Меланья Трамп произвела фурор в Вашингтоне во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Для встречи с Моди, для которого это был первый визит в Белый дом, Меланья выбрала эффектное платье итальянского бренда Emilio Pucci. По данным издания, такой наряд стоит более двух тысяч долларов.