"Это не Мелания!": пользователи соцсетей заподозрили Трампа в подмене супруги (видео)
Подозрение вызвали скрывающие лицо темные очки первой леди, странной формы нос и фраза Трампа, который подчеркнул, что рядом с ним стоит именно Мелания.
В сети разгорелся ажиотаж вокруг одного из последних появлений президента США Дональда Трампа с супругой Меланией на телевидении. Зрители утверждают, что в кадре присутствовал двойник первой леди с накладным носом, сообщает Daily Mail.
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Подозрение вызвали скрывающие лицо темные очки первой леди, странной формы нос и фраза Трампа, который подчеркнул, что рядом с ним стоит именно Мелания.
"Моя жена, Мелания, которая как раз оказалась здесь, тоже считает, что эта тема Ирана и финансовых операций очень важна", – заявил он журналистам, указав рукой на супругу.
Пользователи социальной сети принялись активно обсуждать теорию подмены первой леди, а также публиковать смешные сообщения и тематические картинки.
"Моя жена Мелания, которая "случайно" оказалась прямо тут", – передразнил Трампа один из них.
Первая леди США Меланья Трамп произвела фурор в Вашингтоне во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Для встречи с Моди, для которого это был первый визит в Белый дом, Меланья выбрала эффектное платье итальянского бренда Emilio Pucci. По данным издания, такой наряд стоит более двух тысяч долларов.
This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit— BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) October 18, 2017