Нежности ни к чему: Трамп пытался взять Меланию за руку, но та сопротивлялась (видео)
16:06, 25 апреля 2018Курьёзы
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Некоторым пользователям сети показалось, что Мелания едва сдерживала слезы.
Мелания снова продемонстрировала, что в их отношениях с Трампом не все гладко. Это произошло во время официального визита в США французского президента Эммануэля Макрона.
Американский президент пытался взять свою жену за руку, однако Мелания решила проигнорировать порыв нежности Трампа.
Издание The Daily Show даже сопроводило видео с Трампом и Меланией мелодией из ужастика "Челюсти":
Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Во время встречи глава американского государства сказал, что у них с Макроном "особые отношения", после чего смахнул перхоть с плеча французского президента.
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