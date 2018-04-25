Нежности ни к чему: Трамп пытался взять Меланию за руку, но та сопротивлялась (видео)

Некоторым пользователям сети показалось, что Мелания едва сдерживала слезы.

Мелания снова продемонстрировала, что в их отношениях с Трампом не все гладко. Это произошло во время официального визита в США французского президента Эммануэля Макрона.

Американский президент пытался взять свою жену за руку, однако Мелания решила проигнорировать порыв нежности Трампа.

Издание The Daily Show даже сопроводило видео с Трампом и Меланией мелодией из ужастика "Челюсти":

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Во время встречи глава американского государства сказал, что у них с Макроном "особые отношения", после чего смахнул перхоть с плеча французского президента.