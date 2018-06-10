В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупилось множество цыплят (видео)
17:01, 10 июня 2018Курьёзы
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Местные жители опубликовали в Facebook видео, на котором цыплята бегают по свалке.
Иллюстрация REUTERS
В грузинском городе Марнеули из яиц, которые выбросила на помойку птицефабрика, вылупились цыплята.
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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на мэра города Темура Абазова.
"Насколько мне известно, они считали, что яйца испорчены", - рассказал мэр.
Он отметил, что на мусорном полигоне всегда тепло и в результате цыплята вылупились.
Местные жители опубликовали в Facebook видео, на котором цыплята бегают по свалке.
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