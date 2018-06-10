В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупилось множество цыплят (видео)

Местные жители опубликовали в Facebook видео, на котором цыплята бегают по свалке.

В грузинском городе Марнеули из яиц, которые выбросила на помойку птицефабрика, вылупились цыплята.

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на мэра города Темура Абазова.

"Насколько мне известно, они считали, что яйца испорчены", - рассказал мэр.

Он отметил, что на мусорном полигоне всегда тепло и в результате цыплята вылупились.

Местные жители опубликовали в Facebook видео, на котором цыплята бегают по свалке.