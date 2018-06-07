Как не попасть в пробку: в США водитель озадачил полицию, проехав почти 2 км по шоссе задним ходом (видео)
22:47, 07 июня 2018Курьёзы
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Автомобиль после того, как выехал из пробки, продолжал движение задом еще 2 километра.
В американском штате Огайо в час пик один из водителей - дал задний ход, чтобы не стоять в пробке. Опасный маневр зафиксировали дорожные камеры, а затем местный департамент транспорта опубликовал целое видео с приключениями бесстрашного водителя.
Дорожная авантюра: в американском штате Огайо водитель пытался объехать пробку задом
Как сообщает ТСН, Чиновники сначала даже подумали, что в машине сломана коробка передач. Потому что автомобиль после того, как выехал из пробки, продолжал движение задом еще 2 километра.
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