Скучающая на инаугурации Путина Поклонская стала мемом и отреагировала на шутки: стала защищать Николая II (фото)

Поклонская прокомментировала свое "скучающее" фото с инаугурации Путина.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала свою фотографию, которая была сделана на инаугурации президента России Владимира Путина и впоследствии стала популярна в сети.

Она заявила, что не удивляется, что ее фото вызвало интерес в интернете, передает пропагандистский ресурс RT.

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"У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю. Но в очередной раз удивил наш «оппозиционный джентльмен» Алексей Н. Томимый несбыточной голубой мечтой самому пройтись по кремлёвской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией, он невольно продолжил обнажать «лучшие из лучших» своих качеств. Словно мелкий пакостник, желая побольнее задеть меня, он неуместно упомянул всуе имя императора Николая II, причисленного к лику святых и почитаемого во всём православном мире», — сказала Поклонская.

Она подчеркнула, что "не он первый, кто думает, что такие вещи могут кого-то действительно рассмешить".

Как сообщал УНИАН, в полдень 7 мая Владимир Путин вступил в должность президента России. Пользователей соцсетей рассмешило фото Натальи Поклонской, которая скучала в ожидании начала инаугурации. "Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел!, - написал оппозиционер Алексей Навальный в Twitter.