В честь дня «Звездных войн» из лондонского аэропорта открылись рейсы на Татуин и Звезду смерти

В лондонском аэропорту Хитроу появилось электронное табло с информацией о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти и другие направления из вселенной «Звездных войн».

4 мая считается неофициальным днем «Звездных войн». В честь этого дня в лондонском аэропорту Хитроу появилось электронное табло с информацией о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти и другие направления из вселенной «Звездных войн».

Об этом пишет "Медуза".

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Некоторые рейсы сопровождают комментарии: рейс до планеты Хот задержан — уборка снега на взлетной полосе (поверхность планеты — одна сплошная корка льда), на планету Джакку не получится добраться из-за песчаного шторма, а на планете Кашиик стоит ждать дополнительного досмотра, если у вас с собой арбалет.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появился новый трейлер фильма «Соло. Звездные войны: Истории».

Картина расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло. В ленте покажут его приключения с напарником Чубаккой, который, судя по трейлеру, окажется на грани смерти.