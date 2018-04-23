Кот-знаменитость улегся на полку в супермаркете и произвел фурор в сети (фото)

13:27, 23 апреля 2018
Курьёзы
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Кот оказался местной знаменитостью / фото twitter.com/YerDaPuntsGear

Подписчики сразу отметили, что он встретил настоящую звезду -  кота Манго, у которого есть своя группа в Facebook. Она насчитывает почти 20 тысяч его поклонников. 

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"Вот кот на продажу в Tesco (название супермаркета - Ред.) за 10 фунтов", — подписал фото пользователь.

Пост быстро стал вирусным и набрал более 40 тыс. лайков. "Это Манго! Он живет в Tesco в Тивертоне", - сообщили комментаторы автору фото с котом на прилавке супермаркета.

Стоит отметить, что Манго ранее хотели выселить из Tesco из соображений санитарной безопасности, однако из-за настойчивых фанатов животного коту позволили вернуться.

Ранее пользователи сети обратили внимание на кота Локи, которого заочно признают "самым злобным" в мире.

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Теги: #супермаркет#кот#сеть